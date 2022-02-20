Бойовики поблизу Щастя знищили автомобіль СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. 20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг). Про це УНН інформує з посиланням на ООС в Facebook.
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"Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В штабі ООС додають, що підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.
"Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - зауважили військові.
Додамо
Станом на 17 годину, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.