Боевики вблизи Счастья уничтожили автомобиль СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. 20 февраля с направления населенного пункта Веселая Гора российско оккупационными войсками было осуществлено обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (30 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (10 очередей). Об этом УНН информирует со ссылкой на ООС в Facebook.
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"В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки Зил-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", - говорится в сообщении.
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В штабе ООС добавляют, что подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
"Вооруженные Силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - отметили военные.
Добавим
По состоянию на 17 часов 20 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.