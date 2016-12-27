Бойовики передали Україні двох жінок, яких не було у списках на обмін полоненими – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. РФ, віддаючи українській стороні двох жінок, хотіла продемонструвати свій жест доброї волі, але переданих сьогодні бранок не було в списках на обмін. Про це в сьогодні ефірі "5 каналу" сказав заявив експерт Юрій Бутусов, передає УНН.
"Сьогодні пройшов обмін, нам видали (двох жінок – ред.) нібито у якості доброї волі - це не обмін, це жест доброї волі. Це не формат обміну, це нібито російська сторона хоче підтвердити, що вона завжди виступає за обмін полоненими і тому на демонстрацію цього обміну вони нам добровільно передають двох людей. Що це за люди? Цих жінок в списку на обмін не було. Вони не включені на обмін. Українська сторона не визнає їх полоненими", - розповів Ю.Бутусов.
Як повідомляв УНН, 27 грудня у так званій “Донецькій народній республіці” передали українській стороні двох полонених жінок.
Нагадаємо, представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко заявила, що бойовики штучно збільшують кількість заручників, хапаючи цивільних, для того, щоб потім шантажувати українську сторону.