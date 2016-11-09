Бойовики обстрілювали Станицю Луганську близько чотирьох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Бойовики обстрілювали Станицю Луганську близько чотирьох годин з перервою. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку, як і раніше, ворожий вогонь не вщухає по всій лінії фронту. Бойовики порушили режим "тиші" у Станиці Луганській, в її районі, під Щастям, поблизу Слов’яносербська та у Попаснянському районі. Зокрема, у Станиці Луганській ворожий обстріл тривав з перервою близько чотирьох годин. У Кримському та околицях, а також під Попасною окупанти масово застосовують міномети калібру 120, 82 міліметри та гармати 122 міліметри", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що загальна кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння становить понад 90, а левова частка найпотужніших обстрілів сталася між 16-ою та 19-ою годинами.
За його словами, всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 6 із них - із важкого озброєння.
Нагадаємо, що з огляду на регулярні обстріли з боку противника у Станиці Луганській, розведення сил та засобів сторін там поки що неможливе.
Як повідомляв УНН, начальник Генштабу Віктор Муженко під час робочої зустрічі з радниками стратегічного рівня від Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки сказав, що розведення сил у Станиці Луганській вчергове скасували через обстріли бойовиків.