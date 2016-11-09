Боевики обстреливали Станицу Луганскую около четырех часов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Боевики обстреливали Станицу Луганскую около четырех часов с перерывом. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении, как и раньше, вражеский огонь не утихает по всей линии фронта. Боевики нарушили режим "тишины" в Станице Луганской, в ее районе, под Счастьем, вблизи Славяносербска и в Попаснянском районе. В частности, в Станице Луганской вражеский обстрел продолжался с перерывом около четырех часов. В Крымском и окрестностях, а также в Попасной оккупанты массово применяют минометы калибра 120-мм, 82-мм и пушки 122-мм", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что общее количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения составляет более 90, а львиная доля самых мощных обстрелов произошла между 16:00 и 19:00.
По его словам, всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, 6 из них - из тяжелого вооружения.
Напомним, что в связи с регулярными обстрелами со стороны противника в Станице Луганской, разведение сил и средств сторон там пока невозможно.
Как сообщал УНН, начальник Генштаба Виктор Муженко во время рабочей встречи с советниками стратегического уровня от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики сказал, что разведение сил в Станице Луганской в очередной раз отменили из-за обстрелов боевиков.