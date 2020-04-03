Бойовики обстріляли район школи у Новотошківському: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Бойовики обстріляли територію в безпосередній близькості зі школою у селищі Новотошківське на Луганщині, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях задокументували результати обстрілу 1 квітня 2020 року пришкільної території та житлового сектору у смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області", - повідомили у відомстві.
За цим фактом прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
"У ході огляду місця події встановлено, що обстріл здійснено з боку незаконних збройних формувань РФ із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один зі снарядів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від приміщення навчально-виховного комплексу та на відстані менше 10 метрів від п’ятиповерхового житлового будинку", - додали у прокуратурі.
Як зазначається, такі дії НЗФ РФ становили пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та дітей. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.
Нагадаємо, як вказали у МЗС, бойовики сприймають пандемію коронавірусу як сприятливий момент для ескалації на Донбасі.