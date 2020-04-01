МЗС: бойовики сприймають пандемію коронавірусу, як сприятливий момент для ескалації на Донбасі

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України поділяє стурбованість французьких та німецьких партнерів щодо відсутності прогресу у процесі мирного врегулювання на Донбасі на тлі пандемії COVID-19. Про це йдеться у коментарі МЗС щодо ситуації на Донбасі на фоні пандемії коронавірусу, передає УНН.