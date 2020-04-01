МИД: боевики воспринимают пандемию коронавируса, как благоприятный момент для эскалации на Донбассе

Так, в МИДе отметили, что заявление Германии и Франции было обнародовано 30 марта.

"Именно в этот день на Донбассе от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены. Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают, как благоприятное время для эскалации. Вместе с нашими партнерами по "нормандскому формату" - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по "минским договоренностям", в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе", - подметили дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что рассматривают этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН.

"Украина уже привлекала внимание международного сообщества к критической несостоятельности противодействовать распространению коронавируса на оккупированных территориях. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии", - подчеркнули в МИДе.

Дипломаты отметили, что РФ должна обеспечить полный и беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины, в том числе к участку российско-украинской государственной границы.

"Вместо представительных и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна сделать шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом, - прекратить агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Германии и Франции отреагировали на очередное препятствие работе наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков на оккупированном Донбассе.