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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56388 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65794 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Боевики обстреляли район школы в Новотошковском: открыто производство

Боевики обстреляли район школы в Новотошковском: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 9473 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Боевики обстреляли территорию в непосредственной близости со школой в поселке Новотошковское в Луганской области, по этому факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуроры управления надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументировали результаты обстрела 1 апреля 2020 года пришкольной территории и жилого сектора в г. Новотошковское Попаснянского района Луганской области", - сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел осуществлен со стороны незаконных вооруженных формирований РФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", - добавили в прокуратуре.

Как отмечается, такие действия НВФ РФ составляли прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и детей. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно статье 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статье 25 Гаагской конвенции 1907 года.

Напомним, как указали в МИД, боевики воспринимают пандемию коронавируса как благоприятный момент для эскалации на Донбассе.

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