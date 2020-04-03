Боевики обстреляли район школы в Новотошковском: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Боевики обстреляли территорию в непосредственной близости со школой в поселке Новотошковское в Луганской области, по этому факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Прокуроры управления надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументировали результаты обстрела 1 апреля 2020 года пришкольной территории и жилого сектора в г. Новотошковское Попаснянского района Луганской области", - сообщили в ведомстве.
По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел осуществлен со стороны незаконных вооруженных формирований РФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", - добавили в прокуратуре.
Как отмечается, такие действия НВФ РФ составляли прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и детей. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно статье 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статье 25 Гаагской конвенции 1907 года.
Напомним, как указали в МИД, боевики воспринимают пандемию коронавируса как благоприятный момент для эскалации на Донбассе.