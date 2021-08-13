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Бойовики обстріляли Невельське з гранатометів: з боку ЗСУ немає втрат

Бойовики обстріляли Невельське з гранатометів: з боку ЗСУ немає втрат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі у п’ятницю обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Невельське. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб командування операції Об’єднаних сил.

Цитата

“Від початку цієї доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Невельского окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що бойовики відкрили вогонь по околицях Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В той же час, серед українських військовослужбовців ніхто не постраждав в результаті ворожого обстрілу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — додали у штабі.

Додамо

За даними розвідки Міністерства оборони України, бойовики на Донбасі нарощують бойову готовність.

В українській делегації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) допускають, що загострення ситуації на Донбасі пов’язано з майбутньою зустріччю Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

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