Бойовики обстріляли Невельське з гранатометів: з боку ЗСУ немає втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі у п’ятницю обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Невельське. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб командування операції Об’єднаних сил.
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“Від початку цієї доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Невельского окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що бойовики відкрили вогонь по околицях Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В той же час, серед українських військовослужбовців ніхто не постраждав в результаті ворожого обстрілу.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — додали у штабі.
Додамо
За даними розвідки Міністерства оборони України, бойовики на Донбасі нарощують бойову готовність.
В українській делегації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) допускають, що загострення ситуації на Донбасі пов’язано з майбутньою зустріччю Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.