Бойовики нехтуючи умовами перемир’я використовують міномети - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Нехтуючи умовами перемир'я бойовики з початку доби відкривали вогонь з мінометів та гранатометів. Про це повідомив прес-центр ООС, передає УНН.
“Від 00:00 годин 1 липня, нехтуючи умовами перемир’я, противник відкрив вогонь з мінометів по населеному пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрив вогонь по наших позиціях поблизу Новоолександрівки. Об’єднані сили готові до адекватного реагування на будь-які спроби противника порушити чергове перемир’я”, - йдеться у повідомлені.
Крім того, в ООС повідомили, що за уточненими даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення.
Нагадаємо, минулої доби, 30 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. У другій половині дня бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї.