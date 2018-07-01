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Бойовики нехтуючи умовами перемир’я використовують міномети - ООС

Бойовики нехтуючи умовами перемир’я використовують міномети - ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Нехтуючи умовами перемир'я бойовики з початку доби відкривали вогонь з мінометів та гранатометів. Про це повідомив прес-центр ООС, передає УНН.

“Від 00:00 годин 1 липня, нехтуючи умовами перемир’я, противник відкрив вогонь з мінометів по населеному пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрив вогонь по наших позиціях поблизу Новоолександрівки. Об’єднані сили готові до адекватного реагування на будь-які спроби противника порушити чергове перемир’я”, - йдеться у повідомлені.


Крім того, в ООС повідомили, що за уточненими даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення.

Нагадаємо, минулої доби, 30 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. У другій половині дня бойовики активізували бойові дії  із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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