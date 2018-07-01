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Боевики пренебрегая условиями перемирия используют минометы - ООС

Боевики пренебрегая условиями перемирия используют минометы - ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Пренебрегая условиями перемирия боевики с начала суток открывали огонь из минометов и гранатометов. Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.

"От 00:00 часов 1 июля, пренебрегая условиям перемирия, противник открыл огонь из минометов по населенному пункту Зайцево, а из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыл огонь по нашим позициям вблизи Новоалександровки. Объединенные силы готовы к адекватному реагированию на любые попытки противника нарушить очередное перемирие", - говорится в сообщении.


Кроме того, в ООС сообщили, что по уточненным данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Напомним, за минувшие сутки, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине дня боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенной минского договоренностями оружия.

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