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Бойовики не пропустили на окупований Донбас 25 авто із гуманітаркою від ООН

Бойовики не пропустили на окупований Донбас 25 авто із гуманітаркою від ООН

Київ • УНН

 • 11083 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Бойовики не пропустили на окуповану територію 25 автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об'єднаних Націй. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.

Як повідомили прикордонники, 26 січня протягом першої половини дня через КПВВ "Новотроїцьке" прикордонниками разом з представниками фіскальної служби та СБУ було оформлено встановленим порядком 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об'єднаних Націй.

"До окупованих територій міжнародна організація направляла будівельні матеріали та медикаменти. Близько 17-ї години прикордонники отримали інформацію щодо не пропуску автівок бойовиками до непідконтрольної території. Будь-яких пояснень щодо непропуску надано не було", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі прикордонників також повідомили, що транспортну колону повернуто через кпвв "Новотроїцьке", розміщено на території логістичного центру поблизу кпвв, організовано її охорону.

Українські Національні Новини

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