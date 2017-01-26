Бойовики не пропустили на окупований Донбас 25 авто із гуманітаркою від ООН
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Бойовики не пропустили на окуповану територію 25 автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об'єднаних Націй. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Як повідомили прикордонники, 26 січня протягом першої половини дня через КПВВ "Новотроїцьке" прикордонниками разом з представниками фіскальної служби та СБУ було оформлено встановленим порядком 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об'єднаних Націй.
"До окупованих територій міжнародна організація направляла будівельні матеріали та медикаменти. Близько 17-ї години прикордонники отримали інформацію щодо не пропуску автівок бойовиками до непідконтрольної території. Будь-яких пояснень щодо непропуску надано не було", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі прикордонників також повідомили, що транспортну колону повернуто через кпвв "Новотроїцьке", розміщено на території логістичного центру поблизу кпвв, організовано її охорону.