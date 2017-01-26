Боевики не пропустили на оккупированный Донбасс 25 авто с гуманитаркой от ООН
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 января. УНН. Боевики не пропустили на оккупированную территорию 25 автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Как сообщили пограничники, 26 января в течение первой половины дня через КПВВ "Новотроицкое" пограничниками совместно с представителями фискальной службы и СБУ оформили в установленном порядке 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций.
"На оккупированные территории международная организация направляла строительные материалы и медикаменты. Около 17:00 пограничники получили информацию о не пропуске автомобилей боевиками на неподконтрольную территорию. Каких-либо объяснений предоставлено не было", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пограничников также сообщили, что транспортную колонну расположили на территории логистического центра возле КПВВ и организовали ее охрану.