Бойовики майже вдвічі збільшили обстріли на Донбасі у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бойовики майже вдвічі збільшили обстріли в зоні проведення АТО у жовтні порівняно з вереснем. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає УНН.
“Аналізуючи активність ворога у жовтні, протягом минулого місяця, порівняно з вереснем, бойовики збільшили кількість обстрілів майже вдвічі”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, у жовтні противник порушував режим тиші 1 тисячу 322 рази.
Як повідомляв УНН, на луганському напрямку вчора бойовики провели три обстріли у різних місцях.