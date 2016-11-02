Боевики почти вдвое увеличили обстрелы на Донбассе в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Боевики почти вдвое увеличили обстрелы в зоне проведения АТО в октябре по сравнению с сентябрем. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.
"Анализируя активность врага в октябре, в течение прошлого месяца по сравнению с сентябрем, боевики увеличили количество обстрелов почти вдвое", - сказал А.Лысенко.
По его словам, в октябре противник нарушал режим тишины 1 тыс. 322 раза.
Как сообщал УНН, на луганском направлении вчера боевики провели три обстрела в разных местах.