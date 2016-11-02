Боевики почти вдвое увеличили обстрелы на Донбассе в октябре

"Анализируя активность врага в октябре, в течение прошлого месяца по сравнению с сентябрем, боевики увеличили количество обстрелов почти вдвое", - сказал А.Лысенко.

По его словам, в октябре противник нарушал режим тишины 1 тыс. 322 раза.

Как сообщал УНН, на луганском направлении вчера боевики провели три обстрела в разных местах.