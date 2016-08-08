Бойовики “ЛНР” продовжили інженерне обладнання передових позицій

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1226 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 10068 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31926 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61267 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75452 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144720 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206402 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193334 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213017 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197385 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 5665 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 7630 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 6712 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 8506 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8030 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 10045 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488467 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322843 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384715 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126336 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185786 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128390 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162996 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186218 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Бойовики “ЛНР” продовжили інженерне обладнання передових позицій

Бойовики “ЛНР” продовжили інженерне обладнання передових позицій

Київ • УНН

 • 8589 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бойовики “7-ї окремої мотострілецької бригади” з місцем дислокації у Дебальцевому “другого армійського корпусу” продовжили інженерне обладнання передових позицій. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

“У смузі відповідальності “7-ї окремої мотострілецької бригади” з місцем дислокації у Дебальцевому “другого армійського корпусу” триває інженерне обладнання передових позицій. Здійснено облаштування пункту управління бригади, проводиться налагодження каналів зв’язку. Виконання заходів особисто контролює перший заступник командувача “другого армійського корпусу”. Після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Карло-Марксове” до пункту постійної дислокації переміщено підрозділи “3-ї окремої мотострілецької бригади з місцем дислокації у Горлівці “першого армійського корпусу”, — йдеться у повідомленні.

Також, за даними української розвідки, з метою перевірки до штабу “9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти” з місцем дислокації у Новоазовську “першого армійського корпусу” прибула комісія на чолі із заступником командувача корпусу з озброєння.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72