Бойовики “ЛНР” продовжили інженерне обладнання передових позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бойовики “7-ї окремої мотострілецької бригади” з місцем дислокації у Дебальцевому “другого армійського корпусу” продовжили інженерне обладнання передових позицій. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“У смузі відповідальності “7-ї окремої мотострілецької бригади” з місцем дислокації у Дебальцевому “другого армійського корпусу” триває інженерне обладнання передових позицій. Здійснено облаштування пункту управління бригади, проводиться налагодження каналів зв’язку. Виконання заходів особисто контролює перший заступник командувача “другого армійського корпусу”. Після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Карло-Марксове” до пункту постійної дислокації переміщено підрозділи “3-ї окремої мотострілецької бригади з місцем дислокації у Горлівці “першого армійського корпусу”, — йдеться у повідомленні.
Також, за даними української розвідки, з метою перевірки до штабу “9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти” з місцем дислокації у Новоазовську “першого армійського корпусу” прибула комісія на чолі із заступником командувача корпусу з озброєння.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.