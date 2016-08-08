Боевики "ЛНР" продлили инженерное оборудование передовых позиций

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15 марта, 19:03 • 115683 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168040 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138846 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131230 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113342 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101682 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Боевики "7-й отдельной мотострелковой бригады" с местом дислокации в Дебальцево "второго армейского корпуса" продолжили инженерное оборудование передовых позиций. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

"В полосе ответственности "7-й отдельной мотострелковой бригады" с местом дислокации в Дебальцево "второго армейского корпуса" продолжается инженерное оборудование передовых позиций. Осуществили обустройство пункта управления бригады, проводится отладка каналов связи. Выполнение мероприятий лично контролирует первый заместитель командующего "второго армейского корпуса". После проведения мероприятий боевой подготовки на полигоне "Карло-Марксово" в пункт постоянной дислокации переместили подразделение "3-й отдельной мотострелковой бригады" с местом дислокации в Горловке "первого армейского корпуса", - говорится в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, с целью проверки штаба "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" с местом дислокации в Новоазовске "первого армейского корпуса" прибыла комиссия во главе с заместителем командующего корпуса по вооружению.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.

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