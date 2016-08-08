Боевики "ЛНР" продлили инженерное оборудование передовых позиций

"В полосе ответственности "7-й отдельной мотострелковой бригады" с местом дислокации в Дебальцево "второго армейского корпуса" продолжается инженерное оборудование передовых позиций. Осуществили обустройство пункта управления бригады, проводится отладка каналов связи. Выполнение мероприятий лично контролирует первый заместитель командующего "второго армейского корпуса". После проведения мероприятий боевой подготовки на полигоне "Карло-Марксово" в пункт постоянной дислокации переместили подразделение "3-й отдельной мотострелковой бригады" с местом дислокации в Горловке "первого армейского корпуса", - говорится в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, с целью проверки штаба "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" с местом дислокации в Новоазовске "первого армейского корпуса" прибыла комиссия во главе с заместителем командующего корпуса по вооружению.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.