Бойове зіткнення сил АТО і бойовиків сталося під Старогнатівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У районі Старогнатівки минулої доби відбулося бойове зіткнення між українськими військовими і бойовиками. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“У районі населеного пункту Старогнатівки відбулось бойове зіткнення з ДРГ противника”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними ГУР МОУ, безпекова ситуація у зоні проведення АТО залишається складною та зберігає тенденції до загострення, що пов’язано з триваючими обстрілами позицій наших військ, у тому числі із застосуванням заборонених мінськими домовленостями 82- та 120-міліметрових мінометів.
При цьому, минулої доби по позиціях сил АТО було випущено 251 міну та 65 снарядів 122-міліметрових артилерійських систем.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.