Боевое столкновение сил АТО и боевиков произошло под Старогнатовкой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В районе Старогнатовки за прошедшие сутки произошло боевое столкновение между украинскими военными и боевиками. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"В районе населенного пункта Старогнатовка произошло боевое столкновение с ДРГ противника", - говорится в сообщении.
В целом, по данным ГУР МОУ, ситуация с безопасностью в зоне проведения АТО остается сложной и сохраняет тенденции к обострению, что связано с продолжающимися обстрелами позиций наших войск, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями 82- и 120-миллиметровых минометов.
При этом, за прошедшие сутки по позициям сил АТО было выпущено 251 мину и 65 снарядов 122-мм артиллерийских систем.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.