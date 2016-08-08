Боевое столкновение сил АТО и боевиков произошло под Старогнатовкой

"В районе населенного пункта Старогнатовка произошло боевое столкновение с ДРГ противника", - говорится в сообщении.

В целом, по данным ГУР МОУ, ситуация с безопасностью в зоне проведения АТО остается сложной и сохраняет тенденции к обострению, что связано с продолжающимися обстрелами позиций наших войск, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями 82- и 120-миллиметровых минометов.

При этом, за прошедшие сутки по позициям сил АТО было выпущено 251 мину и 65 снарядов 122-мм артиллерийских систем.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.