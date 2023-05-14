Бої між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" тривають попри домовленності про припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Бої між Ізраїлем і "Ісламським джихадом" тривають після того, як перемир'я у Газі мало набути чинності. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що за кілька хвилин після того, як розпочалося перемир'я, досягнуте за посередництва Єгипту, сталася перестрілка.
Щонайменше 33 палестинці були вбиті в секторі Гази. Палестинський ракетний обстріл Ізраїлю забрав життя двох людей, одного ізраїльтянина та палестинця, які працюють в країні.
Палестинське джерело повідомило BBC, що Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню, щоб завершити п’ятиденні бойові дії.
Джерело додало, що в угоду входить зобов'язання Ізраїлю припинити так звані "цілеспрямовані вбивства". Тим часом Ізраїль вимагав повного припинення ракетного обстрілу своїх цивільних осіб з боку палестинських збройних угруповань.
Єгипетські офіційні особи закликали обидві сторони дотримуватися угоди, але ізраїльські військові заявили, що бойовики обстріляли ракетами міста на півдні Ізраїлю незабаром, після початку перемир'я.
Після цього, Ізраїль оголосив, що завдав авіаударів у відповідь, уразивши дві ракетні установки бойовиків у Газі.
Нагадаємо
Ізраїль ліквідував ще двох високопоставлених бойовиків угрупування "Ісламський джихад".