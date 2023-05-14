Бои между Израилем и "Исламским джихадом" продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Бои между Израилем и "Исламским джихадом" продолжаются после того, как перемирие в Газе должно было вступить в силу. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Сообщается, что через несколько минут после того, как началось перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, произошла перестрелка.
По меньшей мере 33 палестинца были убиты в секторе Газа. Палестинский ракетный обстрел Израиля унес жизни двух человек, одного израильтянина и палестинца, работающего в стране.
Палестинский источник сообщил BBC, что Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня, чтобы завершить пятидневные боевые действия.
Источник добавил, что в соглашение входит обязательство Израиля прекратить так называемые "целенаправленные убийства". Тем временем Израиль требовал полного прекращения ракетного обстрела своих гражданских лиц со стороны палестинских вооруженных группировок.
Египетские официальные лица призвали обе стороны соблюдать соглашение, но израильские военные заявили, что боевики обстреляли ракетами города на юге Израиля вскоре после начала перемирия.
После этого, Израиль объявил, что нанес ответные авиаудары, поразив две ракетные установки боевиков в Газе.
Напомним
Израиль ликвидировал еще двух высокопоставленных боевиков группировки "Исламский джихад".