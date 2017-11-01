Боєць запорізької частини випадково застрелив колегу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солдат-контрактник запорізької військової частини 3029 застрелив свого колегу. Про це кореспонденту УНН повідомили у військовій частині.
Як стало відомо, 21-річний контрактник з Волинської області під час зміни чергування необережно поводився зі зброєю (перезаряджав її) та випадково застрелив побратима з Київської області 1994 року народження.
Подія сталась 30 жовтня близько 3-ї години. 23-річний боєць загинув на місці, волинянина затримано.
У запорізькій військовій частині наразі ведеться службова перевірка.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець Росгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі у Чечні.