Боєць запорізької частини випадково застрелив колегу

Як стало відомо, 21-річний контрактник з Волинської області під час зміни чергування необережно поводився зі зброєю (перезаряджав її) та випадково застрелив побратима з Київської області 1994 року народження.

Подія сталась 30 жовтня близько 3-ї години. 23-річний боєць загинув на місці, волинянина затримано.

У запорізькій військовій частині наразі ведеться службова перевірка.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець Росгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі у Чечні.