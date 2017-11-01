Боец запорожской части случайно застрелил коллегу

Как стало известно, 21-летний контрактник из Волынской области во время смены дежурства неосторожно обращался с оружием (перезаряжал его) и случайно застрелил собрата из Киевской области 1994 года рождения.

Событие произошла 30 октября около 3 часов. 23-летний боец ​​погиб на месте, житель Волыни задержан.

В запорожской воинской части в настоящее время ведется служебная проверка.

Как сообщал УНН, военнослужащий Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне.