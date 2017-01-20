Боєприпаси російського виробництва виявили в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. У районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України виявили боєприпаси російського виробництва. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією прес-служби, 13 січня диверсійна група терористів намагалася проникнути на позиції 92-ї окремої механізованої бригади. Українські бійці вчасно виявили диверсантів та відбили напад.
“Під час „зачистки“ місця бойового зіткнення співробітники СБУ виявили автоматичну зброю та гранатомет РПГ-7В, що залишили терористи після втечі”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, оперативники знайшли на місці події гранатометний постріл ОГ-7В (маркування ОГ-7В
Як зазначають у прес-службі, ці боєприпаси були розроблені АТ “Науково-виробниче підприємство “Базальт” (головне оборонне підприємство РФ із створення та постачання озброєння і боєприпасів для армії РФ; головний офіс: м. Москва) та прийняті на озброєння російською армією у 1999 році.