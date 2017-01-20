Боеприпасы российского производства обнаружили в зоне АТО
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. В районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили боеприпасы российского производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение.
"Во время" зачистки "места боестолкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, что оставили террористы после побега", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативники нашли на месте происшествия гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В
Как отмечают в пресс-службе, эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие" Базальт "(главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставки вооружения и боеприпасов для армии РФ; главный офис: г. Москва) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году.