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Боеприпасы российского производства обнаружили в зоне АТО

Киев • УНН

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КИИВ.20 января. УНН. В районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили боеприпасы российского производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации пресс-службы, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение.

"Во время" зачистки "места боестолкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, что оставили террористы после побега", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники нашли на месте происшествия гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10 / 12-10 2-14-11).

Как отмечают в пресс-службе, эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие" Базальт "(главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставки вооружения и боеприпасов для армии РФ; главный офис: г. Москва) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году.

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