"Бориспіль" увійшов у десятку найкращих аеропортів Східної Європи

Деталі

До десятки найкращих потрапили аеропорти Батумі, Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, Борисполя, Белграда, Братислави та Загреба.

Цитата

"Особливістю міжнародного авіарейтингу Skytrax є його тісний зв'язок із пасажирами по всьому світу. Той факт, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" входить до першої десятки аеропортів, підтверджує стандарти обслуговування пасажирів, забезпечення їхнього комфорту та безпеки. Війна раптово перервала роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашої впевненості у перемозі України та у нашому мирному та незалежному розвитку, віри у майбутнє головних повітряних воріт країни – міжнародного аеропорту "Бориспіль", – зазначив генеральний директор летовища Олексій Дубревський.

Додамо

2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 9 433 000 пасажирів, 75 854 рейси (64 507 міжнародних, 11 347 внутрішніх) та 117 напрямків (12 нових). Обсяг перевалки вантажів у 2021 році становив 45 675 тонн.