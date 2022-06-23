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"Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов Восточной Европы

"Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов Восточной Европы

Киев • УНН

 • 108218 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Международный аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов стран Восточной Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аэропорта.

Детали

В десятку лучших попали аэропорты Батуми, Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Борисполя, Белграда, Братиславы и Загреба.

Цитата

"Особенностью международного авиарейтинга Skytrax является его тесная связь с пассажирами по всему миру. Тот факт, что международный аэропорт "Борисполь" входит в первую десятку аэропортов, подтверждает стандарты обслуживания пассажиров, обеспечение их комфорта и безопасности. Война внезапно прервала работу. Но ничто не изменит нашей уверенности в победе Украины и в нашем мирном и независимом развитии, вере в будущее главных воздушных ворот страны – международного аэропорта "Борисполь", – отметил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Добавим

2021 международный аэропорт "Борисполь" обслужил 9 433 000 пассажиров, 75 854 рейса (64 507 международных, 11 347 внутренних) и 117 направлений (12 новых). Объем перевалки грузов в 2021 году составил 45675 тонн.

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