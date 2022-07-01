Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це заявив мер Геннадій Труханов в ексклюзивному інтерв'ю британським ЗМІ, пише УНН з посиланням на Telegram-канал одеської влади.
Цитата
"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.
Деталі
Як зазначається, у такий спосіб Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.
За словами мера міста, головний союзник і друг України – це Велика Британія, і якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як британський народ то "ми б уже давно перемогли окупантів".
"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", – додав він.
Нагадаємо
Раніше представники посольства України подарували прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону дизайнерську вишиванку.