Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

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"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.

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Як зазначається, у такий спосіб Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера міста, головний союзник і друг України – це Велика Британія, і якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як британський народ то "ми б уже давно перемогли окупантів".

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", – додав він.

Нагадаємо

Раніше представники посольства України подарували прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону дизайнерську вишиванку.