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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Киев • УНН

 • 499466 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Об этом заявил мэр Геннадий Труханов в эксклюзивном интервью британским СМИ, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал одесских властей.

Цитата

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - сказал Труханов.

Детали

Как отмечается, таким образом Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

По словам мэра города, главный союзник и друг Украины – это Великобритания, и если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как британский народ то «мы бы уже давно победили оккупантов».

"Подчеркну - это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года", - добавил он.

Напомним

Ранее представители посольства Украины подарили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону дизайнерскую вышиванку.

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