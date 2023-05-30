Бомбардувальники США пролетіли над Боснією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У вівторок два бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США пролетіли низько над столицею Боснії та Герцеговини Сараєво, щоб наголосити на міцному партнерстві між двома країнами. Про це УНН пише посилаючись на N1.
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З нагоди цієї події відбулася церемонія, що символізує підтримку суверенітету, територіальної цілісності та багатонаціонального устрою Боснії та Герцеговини.
Хорватський член президентської ради Зейко Комшич сказав, що приємно знати, що у разі потреби можна комусь зателефонувати.
«Ці два бомбардувальники мають політичне значення. Це має показати, що Сполучені Штати завжди підтримують Боснію та Герцеговину», - додав Комшич.
Міністр оборони Зукан Хелез заявив, що «США є одним із ключових партнерів у зовнішній політиці та збройних силах».
«Боснія та Герцеговина має на меті стати членом НАТО. У цьому контексті ми наближаємося до цього з кожним днем», - сказав він.
Бомбардувальники також брали участь у спільних військових навчаннях, у ході яких було задіяно Об'єднане тактичне повітряне управління збройних сил Боснії та Герцеговини та спецназ армії США.
Бомбардувальники B-1B дислокуються на базі британських ВПС у Ферфорді в рамках останнього циклу операції бомбардувальної оперативної групи. Місії в рамках цієї операції дозволяють льотчикам, як вони вказали, постійно проводити аварійні операції по всьому світу з метою підтримки глобальної стабільності та безпеки, дозволяючи підрозділам ознайомитись з операціями у різних регіонах.
Літак B-1B - важкий бомбардувальник далекого радіусу дії, здатний нести найбільше корисне навантаження керованих та некерованих ракет серед усіх літаків в авіації.