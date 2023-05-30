Бомбардировщики США пролетели над Боснией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во вторник два бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США пролетели низко над столицей Боснии и Герцеговины Сараево, чтобы подчеркнуть крепкое партнерство между двумя странами. Об этом УНН пишет ссылаясь на N1.
Детали
По случаю этого события состоялась церемония, символизирующая поддержку суверенитета, территориальной целостности и многонационального устройства Боснии и Герцеговины.
Хорватский член президентского совета Зейко Комшич сказал, что приятно знать, что в случае необходимости можно кому-то позвонить.
«Эти два бомбардировщика имеют политическое значение. Это должно показать, что Соединенные Штаты всегда поддерживают Боснию и Герцеговину», - добавил Комшич.
Министр обороны Зукан Хелез заявил, что «США являются одним из ключевых партнеров во внешней политике и вооруженных силах».
«Босния и Герцеговина стремится стать членом НАТО. В этом контексте мы приближаемся к этому с каждым днем», - сказал он.
Бомбардировщики также участвовали в совместных военных учениях, в ходе которых было задействовано Объединенное тактическое воздушное управление вооруженных сил Боснии и Герцеговины и спецназ армии США.
Бомбардировщики B-1B дислоцируются на базе британских ВВС в Фэрфорде в рамках последнего цикла операции бомбардировочной оперативной группы. Миссии в рамках этой операции позволяют летчикам, как они указали, постоянно проводить аварийные операции по всему миру с целью поддержания глобальной стабильности и безопасности, позволяя подразделениям ознакомиться с операциями в различных регионах.
Самолет B-1B - тяжелый бомбардировщик дальнего радиуса действия, способный нести наибольшую полезную нагрузку управляемых и неуправляемых ракет среди всех самолетов в авиации.