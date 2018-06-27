Болтон обговорить у Москві підготовку зустрічі лідерів США та Росії

Головною темою його зустрічей, ймовірно, стане підготовка саміту РФ-США, який може відбутися вже в найближчі тижні.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в порядку денному візиту помічника лідера США будуть теми роззброєння, двосторонні відносини, а також регіональна проблематика і міжнародна стабільність.

З пунктів програми Болтона в Москві поки офіційно підтверджена його зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Вона пройде в закритому режимі. У свою чергу помічник президента Росії Юрій Ушаков не виключив, що Болтона може прийняти і глава російської держави Володимир Путін. Напередодні візиту американського дипломата Пєсков заявив журналістам, що якщо така зустріч відбудеться, то Кремль про неї повідомить.

Візит помічника американського лідера пройде на тлі широкого обговорення в світових і російських ЗМІ можливого російсько-американського саміту, який може відбутися вже в першій половині липня.

Ані в Москві, ані у Вашингтоні офіційно цих планів поки не підтвердили, хоча і не виключили можливість такої зустрічі. В умовах напружених двосторонніх відносин контакти між державами значно скоротилися, а високопоставлені представники американської адміністрації вже давно не відвідували Москву.