Болтон обсудит в Москве подготовку встречи лидеров России и США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и и ядерное разоружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог официального представителя Совета национальной безопасности Гарретта Марки в Twitter.
Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита РФ-США, который может произойти уже в ближайшие недели.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в повестке дня визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.
Из пунктов программы Болтона в Москве пока официально подтверждена его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она пройдет проходить в закрытом режиме. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Болтона может принять и глава российского государства Владимир Путин. Накануне визита американского дипломата Песков заявил журналистам, что если такая встреча состоится, то Кремль о ней сообщит.
Визит помощника американского лидера пройдет на фоне широкого обсуждения в мировых и российских СМИ возможного российско-американского саммита, который может произойти уже в первой половине июля.
Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально этих планов пока не подтвердили, хотя и не исключили возможность такой встречи. В условиях напряженных двусторонних отношений контакты между государствами значительно сократились, а высокопоставленные представители американской администрации уже давно не посещали Москву.