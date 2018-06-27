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Болтон обсудит в Москве подготовку встречи лидеров России и США

Болтон обсудит в Москве подготовку встречи лидеров России и США

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и и ядерное разоружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог официального представителя Совета национальной безопасности Гарретта Марки в Twitter.

Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита РФ-США, который может произойти уже в ближайшие недели. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в повестке дня визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.

Из пунктов программы Болтона в Москве пока официально подтверждена его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она пройдет проходить в закрытом режиме. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Болтона может принять и глава российского государства Владимир Путин. Накануне визита американского дипломата Песков заявил журналистам, что если такая встреча состоится, то Кремль о ней сообщит.

Визит помощника американского лидера пройдет на фоне широкого обсуждения в мировых и российских СМИ возможного российско-американского саммита, который может произойти уже в первой половине июля.

Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально этих планов пока не подтвердили, хотя и не исключили возможность такой встречи. В условиях напряженных двусторонних отношений контакты между государствами значительно сократились, а высокопоставленные представители американской администрации уже давно не посещали Москву.

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