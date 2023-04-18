Болгарія в середу може заборонити імпорт української сільгосппродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Болгарія готує призупинення імпорту з України низки сільгосппродукції на невизначений термін. Про це заявив болгарський міністр сільського господарства Явор Гечев, передає УНН з посиланням на БТА.
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Гечев пояснив, що після зустрічі з виробниками зерна, було прийнято рішення направити запит від Мінсільгоспу до Мінекономіки, про тимчасове одностороннє призупинення імпорту низки продуктів, які імпортуються з України.
"Ми вважаємо, що це буде потужним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати країни, вона повинна вживати заходів", - додав міністр.
За словами Гечева, Європа повинна прислухатися до голосів східних країн.
"Болгарські фермери заявляють, що вони не хочуть субсидій, вони хочуть свої ринки. Створюється недобросовісна конкуренція з боку України", - сказав Явор Гечев.
Він додав, що коли тиск на болгарських фермерів зменшиться, заборона на імпорт може бути переглянута або змінена. За його словами, проблема не тільки з пшеницею, але й з іншими культурами, наприклад такими як соняшник. Він зазначив, що харчові продукти, імпортовані з України, підлягають додатковому фітосанітарному контролю, щоб забезпечити їх безпечний вміст.
Ми солідарні з Україною, але одна країна не може імпортувати продукти коштом іншої, сказав міністр сільського господарства.
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