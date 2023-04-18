Болгария в среду может запретить импорт украинской сельхозпродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Болгария готовит приостановление импорта из Украины ряда сельхозпродукции на неопределенный срок. Об этом заявил болгарский министр сельского хозяйства Явор Гечев, передает УНН со ссылкой на БТА.
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Гечев пояснил, что после встречи с производителями зерна, было принято решение направить запрос от Минсельхоза в Минэкономики, о временном одностороннем приостановлении импорта ряда продуктов, которые импортируются из Украины.
"Мы считаем, что это будет мощным сигналом для Европы, потому что Европа не может просто слушать страны, она должна принимать меры", - добавил министр.
По словам Гечева, Европа должна прислушиваться к голосам восточных стран.
"Болгарские фермеры заявляют, что они не хотят субсидий, они хотят свои рынки. Создается недобросовестная конкуренция со стороны Украины", - сказал Явор Гечев.
Он добавил, что когда давление на болгарских фермеров уменьшится, запрет на импорт может быть пересмотрен или изменен. По его словам, проблема не только с пшеницей, но и с другими культурами, например такими как подсолнечник. Он отметил, что пищевые продукты, импортируемые из Украины, подлежат дополнительному фитосанитарному контролю, чтобы обеспечить их безопасное содержание.
Мы солидарны с Украиной, но одна страна не может импортировать продукты за счет другой, сказал министр сельского хозяйства.
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