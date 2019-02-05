Боксеру Стівенсону замінили частину черепа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Стали відомими нові подробиці стану канадського екс-чемпіона світу з боксу Адоніса Стівенсона, повідомляє УНН з посиланням на TVA Sports.
41-річний канадець продовжує домагатися значних успіхів у своєму здоров'ї після важкої травми, яку він переніс в грудні минулого року після бою з українцем Олександром Гвоздиком.
Стівенсону провели додаткову операцію задля заміни частини черепу, яку видалили під час попередньої операції.
Оскільки після операції стан Стівенсона поліпшується з кожним днем, він тепер може по-справжньому висловити свої потреби і сам сходити до вбиральні.
Варто відзначити, що лікарі також почали розглядати варіант щодо транспортування боксера з Квебека в Монреаль.
Нагадаємо, що Стівенсон не міг нормально дихати після нокауту від Гвоздика.