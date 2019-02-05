Боксеру Стивенсону заменили часть черепа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Стали известны новые подробности состояния канадского экс-чемпиона мира по боксу Адониса Стивенсона, сообщает УНН со ссылкой на TVA Sports.
41-летний канадец продолжает добиваться значительных успехов в своем здоровье после тяжелой травмы, которую он перенес в декабре прошлого года после боя с украинцем Александром Гвоздиком.
Стивенсону провели дополнительную операцию для замены части черепа, которую удалили во время предыдущей операции.
Поскольку после операции состояние Стивенсона улучшается с каждым днем, он теперь может по-настоящему выразить свои потребности и сам сходить в туалет.
Стоит отметить, что врачи также начали рассматривать вариант по транспортировке боксера из Квебека в Монреаль.
Напомним, что Стивенсон не мог нормально дышать после нокаута от Гвоздика.