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Боксеру Стивенсону заменили часть черепа

Боксеру Стивенсону заменили часть черепа

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Стали известны новые подробности состояния канадского экс-чемпиона мира по боксу Адониса Стивенсона, сообщает УНН со ссылкой на TVA Sports.

41-летний канадец продолжает добиваться значительных успехов в своем здоровье после тяжелой травмы, которую он перенес в декабре прошлого года после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

Стивенсону провели дополнительную операцию для замены части черепа, которую удалили во время предыдущей операции.

Поскольку после операции состояние Стивенсона улучшается с каждым днем, он теперь может по-настоящему выразить свои потребности и сам сходить в туалет.

Стоит отметить, что врачи также начали рассматривать вариант по транспортировке боксера из Квебека в Монреаль.

Напомним, что Стивенсон не мог нормально дышать после нокаута от Гвоздика.

Украинские Национальные Новости

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