Бокс: став відомим наступний суперник Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко проведе двобій із ексчемпіоном за версією IBF у легкій вазі Річардом Коммі. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку "lomus_official" в Instagram.
Деталі
Бій проти ганця запланований на 11 грудня. Про місце проведення інформація наразі відсутня.
В активі Коммі 30 перемог в професійній кар’єрі 27 з яких дострокові при трьох поразках. Ломаченко виграв 15 боїв і двічі зазнав поразки.
Примітно, що Коммі в лютому переміг Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.
Нагадаємо
У попередньому бою в червні Ломаченко технічним нокаутом здобув перемогу над японцем Накатані.