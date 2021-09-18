Бокс: стал известен следующий соперник Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок с ексчемпионом по версии IBF в легком весе Ричардом комм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "lomus_official" в Instagram.
Детали
Бой против ганца запланирован на 11 декабря. О месте проведения информация пока отсутствует.
В активе комм 30 побед в профессиональной карьере 27 из которых досрочные при трех поражениях. Ломаченко выиграл 15 боев и дважды потерпел поражение.
Примечательно, что комму в феврале победил Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.
Напомним
В предыдущем бою в июне Ломаченко техническим нокаутом одержал победу над японцем Накатани.