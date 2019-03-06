Блумберг відповів на повідомлення про плани брати участь в президентських перегонах у 2020-му

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг повідомив, що він не збирається балотуватися в президенти США. Його заява опублікована на сайті підконтрольного йому агентства Bloomberg, передає УНН.

Брати участь в цій кампанії підприємця, за його словами, переконували багато людей. “Деякі говорили мені, що для перемоги в якості кандидата (серед інших бажаючих брати участь в гонці в партії) від демократів мені потрібно змінити свої погляди, щоб відповідати опитуваннями. Але я чую це всю мою політичну кар’єру”, — розповів бізнесмен.

Щоб мати можливість брати участь в кампанії він балотувався три рази, нагадав Блумберг, помітивши, що кожен раз вигравав. Це, на думку підприємця, “в чималому ступені” було обумовлено тим, що він “ніколи не тримав ніс за вітром, щоб вирішити, у що йому вірити”. “Я не така людина, і я не думаю, що це те, чого хочуть виборці від лідера”, — зазначив Блумберг, підкресливши, що “їм потрібен хтось, хто буде з ними нарівні, навіть коли вони не згодні, і той, хто здатний пропонувати практичні, розумні й амбіційні ідеї, а також результативно вирішувати проблеми”.

Разом з цим мільярдер зазначив, що “ніколи не приховував” свою переконаність в тому, що нинішній президент США Дональд Трамп “являє собою загрозу” для Штатів, і що “вкрай важливо”, щоб Демократична партія висунула на вибори політика, який зможе перемогти американського лідера.

“Я знаю, що потрібно для запуску виграшної кампанії, і кожен день, коли я читаю новини, я все більше розчаровуюсь через некомпетентність Білого дому. Я знаю, що ми, як країна, можемо домогтися більшого успіху. І я вірю, що я переміг би Дональда Трампа на виборах. Але я ясно усвідомлюю, наскільки важко стати кандидатом від демократів при такій конкуренції”, — додав Блумберг.

Після того, як він пішов з державної посади, він, за його словами, “розробляв і підтримував ініціативи, які згуртовують громадян та керівників міст, штатів, підприємств і некомерційних організацій”. Всі ці проекти підштовхують людей до самостійних дій, пояснив бізнесмен. Президентська кампанія, на його думку, обмежила б його здатність займатися такою роботою. “Тому, коли я задумався про можливу участь в президентській кампанії, вибір переді мною став очевидним”, — зазначив підприємець.

В майбутньому замість того, щоб балотуватися в глави держави Блумберг, як уточнюється в його заяві, збирається запустити нову кампанію під назвою Beyond Carbon. Вона буде спрямована на те, щоб США “якомога швидше” перейшли від економіки нафти і газу до “економіки екологічно чистої енергії”.

“Немає більшої честі, ніж бути президентом, але мій головний обов’язок як громадянина (США) полягає в тому, щоб найкращим чином допомогти країні прямо зараз”, — зазначив Блумберг на своїй офіційній сторінці в Twitter. “Це те, що я зроблю, включаючи запуск нового проекту під назвою Beyond Carbon”, — додав бізнесмен.

Як повідомляв раніше УНН, колишній мер Нью-Йорка міг витратити на президентську кампанію півмільярда доларів.

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