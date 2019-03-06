Блумберг ответил на сообщение о планах участвовать в президентской гонке в 2020-м

Участвовать в этой кампании предпринимателя, по его словам, убеждали многие люди. “Некоторые говорили мне, что для победы в качестве кандидата (среди других желающих участвовать в гонке в партии) от демократов мне нужно изменить свои взгляды, чтобы соответствовать опросам. Но я слышу это всю мою политическую карьеру”, — рассказал бизнесмен.

Чтобы иметь возможность участвовать в кампании он баллотировался три раза, напомнил Блумберг, заметив, что каждый раз выигрывал. Это, по мнению предпринимателя, “в немалой степени” было обусловлено тем, что он “никогда не держал нос по ветру, чтобы решить, во что ему верить”. “Я не такой человек, и я не думаю, что это то, чего хотят избиратели от лидера”, — отметил Блумберг, подчеркнув, что​ “им нужен кто-то, кто будет с ними наравне, даже когда они не согласны, и тот, кто способен предлагать практические, разумные и амбициозные идеи, а также результативно решать проблемы”.

Вместе с этим миллиардер отметил, что “никогда не скрывал” своей убежденности в том, что нынешний президент США Дональд Трамп “представляет собой угрозу” для Штатов, и что “крайне важно”, чтобы Демократическая партия выдвинула на выборы политика, который сможет победить американского лидера.

“Я знаю, что нужно для запуска выигрышной кампании, и каждый день, когда я читаю новости, я все больше разочаровываюсь из-за некомпетентности Белого дома. Я знаю, что мы, как страна, можем добиться большего успеха. И я верю, что я победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я ясно осознаю, насколько трудно стать кандидатом от демократов при такой конкуренции”, — добавил Блумберг.

После того, как он ушел с государственной должности, он, по его словам, “разрабатывал и поддерживал инициативы, которые сплачивают граждан и руководителей городов, штатов, предприятий и некоммерческих организаций”. Все эти проекты подталкивают людей к самостоятельным действиям, пояснил бизнесмен. Президентская кампания, по его мнению​, ограничила бы его способность заниматься такой работой. “Поэтому, когда я задумался о возможном участии в президентской кампании, выбор передо мной стал очевидным”, — отметил предприниматель.

В будущем вместо того, чтобы баллотироваться в главы государства Блумберг, как уточняется в его завлении, собирается запустить новую кампанию под названием Beyond Carbon. Она будет направлена на то, чтобы США “как можно быстрее” перешли от экономики нефти и газа к “экономике экологически чистой энергии”.

“Нет большей чести, чем быть президентом, но моя главная обязанность как гражданина (США) заключается в том, чтобы наилучшим образом помочь стране прямо сейчас”, — отметил Блумберг на своей официальной странице в Twitter. “Это то, что я сделаю, включая запуск нового проекта под названием Beyond Carbon”, — добавил бизнесмен.

Как сообщал ранее УНН, бывший мэр Нью-Йорка мог потратить на президентскую кампанию полмиллиарда долларов.