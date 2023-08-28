"Блукання" ракет: Гуменюк розповіла про тактику рф під час нічного удару

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На запитання про запуск армією рф цієї ночі хибних цілей Гуменюк вказала, що "ця тактика вже практикувалася окупантами". "І вони, вочевидь, намагаються компансувати в такий спосіб зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають", - зазначила вона.

"Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама - з блуканням ракет, намаганням обійти маршрути й можливі місця ураження їх", - розповіла речниця Сил оборони Півдня.

Нагадаємо

У ПС ЗСУ повідомили, що уночі 28 серпня ворог вдарив 4 крилатими ракетами "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря. Також - двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з двох літаків Су-34. Знищено дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомлялося, є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, відомо про двох загиблих.