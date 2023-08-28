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"Блукання" ракет: Гуменюк розповіла про тактику рф під час нічного удару

"Блукання" ракет: Гуменюк розповіла про тактику рф під час нічного удару

Київ • УНН

 • 1187544 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські війська під час нічної атаки на Україну влаштували "блукання" своїх ракет, повідомила у понеділок в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Цитата

На запитання про запуск армією рф цієї ночі хибних цілей Гуменюк вказала, що "ця тактика вже практикувалася окупантами". "І вони, вочевидь, намагаються компансувати в такий спосіб зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають", - зазначила вона.

"Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама - з блуканням ракет, намаганням обійти маршрути й можливі місця ураження їх", - розповіла речниця Сил оборони Півдня.

Нагадаємо

У ПС ЗСУ повідомили, що уночі 28 серпня ворог вдарив 4 крилатими ракетами "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря. Також - двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з двох літаків Су-34. Знищено дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59. 

Як повідомлялося, є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, відомо про двох загиблих.

Українські Національні Новини

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