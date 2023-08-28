"Блуждание" ракет: Гуменюк рассказала о тактике рф во время ночного удара

Цитата

На вопрос о запуске армией рф этой ночью ложных целей Гуменюк указала, что "эта тактика уже практиковалась оккупантами". "И они, очевидно, пытаются компенсировать таким образом сейчас некоторый дефицит ракет, который испытывают", - отметила она.

"В этот раз тоже тактика была использована примерно такая же - с блужданием ракет, попыткой обойти маршруты и возможные места поражения их", - рассказала спикер Сил обороны Юга.

Напомним

В ВС ВСУ сообщили, что ночью 28 августа враг ударил 4 крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря. Также - двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с двух самолетов Су-34. Уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщалось, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области, известно о двух погибших.