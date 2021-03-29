Bloomberg: влада США працює над посиленням захисту електромереж від хакерів

Що відомо

За даними його джерел, міністр енергетики Дженніфер Гренхолм і заступник помічника президента США з національної безпеки Енн Нюбергер 16 березня обговорили це питання з представниками галузі. План включає нову стратегію співпраці з компаніями щодо запобігання зломів, його представлять в найближчі тижні.

Деталі

Агентство відзначає, що влада вирішила почати з електромереж через їх важливість для економіки країни, а також у зв’язку з частими атаками на них з боку іноземних хакерів.

Нагадаємо

На початку березня невідомі хакери отримали доступ до записів з більш ніж 150 тис. службових камер відеоспостереження компанії з США.