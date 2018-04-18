Блокування Telegram: Роскомнагляд чекає ще один суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Юристи месенджера мають намір на початку травня зібрати всі звернення і факти, а після цього подати скаргу в Генпрокуратуру Росії для перевірки законності дій Роскомнагляду. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву адвоката Telegram Павла Чікова в Telegram-каналі.
У правовий департамент юридичної групи "Агора" надійшло 73 звернення від людей, сайти яких стали недоступними у зв'язку з блокуванням Telegram. У деяких випадках мова йде про бізнес-проекти: інтернет-магазини, служби доставки тощо.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.
Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем з з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.