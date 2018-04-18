Блокировка Telegram: Роскомнадзор ждет еще один суд

В правовой департамент юридической группы "Агора" поступило 73 обращения от людей, сайты которых стали недоступными в связи с блокировкой Telegram. В некоторых случаях речь идет о бизнес-проектах: интернет-магазинах, службах доставки и тому подобное.

Как сообщал УНН, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.



Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.



Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.



Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.