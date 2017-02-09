Близько тисячі киян із початку року звертались до "швидкої" через травми або обмороження
Київ • УНН
Із початку року під час ожеледиці травмувалось 725 киян, крім того було зафіксовано 51 факт переохолодження і 41 відмороження
КИЇВ. 9 лютого. УНН. З початку 2017 року до швидкої допомоги звернулося 817 жителів столиці через обмороження чи травмування під час ожеледиці. Про це УНН повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у відповідь на запит.
Згідно даних центру екстреної медицини катастроф Києва, з початку 2017 року і до цього часу за допомогою у зв'язку із травмуванням під час ожеледиці до швидкої допомоги звернулось 725 киян, при цьому в аналогічний період часу минулого року таких звернень було 529.
Також, минулого року було зафіксовано 36 фактів переохолоджень та 36 відморожень у зазначений період. Цього ж року було зафіксовано 51 факт переохолодження і 41 відмороження.
У центрі швидкої допомоги зазначили, що минулого року таких морозів у цей час не було, але показники залишились майже не змінились.
Нагадаємо, станом на 11 січня двадцять одна особа загинула від переохолодження у шести областях України. Смерті зафіксовано в Рівненській, Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Житомирській областях.