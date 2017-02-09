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Около тысячи киевлян с начала года обращались в "скорую" из-за травм или обморожения

Киев • УНН

 • 17546 просмотра

С начала года во время гололеда травмировались 725 киевлян, кроме того было зафиксировано 51 факт переохлаждения и 41 обморожения

Около тысячи киевлян с начала года обращались в "скорую" из-за травм или обморожения

КИЕВ. 9 февраля. УНН. С начала 2017 года в скорую помощь обратилось 817 жителей столицы через обморожения или травмы во время гололеда. Об этом УНН сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в ответ на запрос.

По данным центра экстренной медицины катастроф Киева, с начала 2017 года и   по настоящее время за помощью в связи с травмированием во время гололеда в скорую помощь обратилось 725 киевлян, при этом за аналогичный период времени в прошлом году таких обращений было 529.

Также, в прошлом году было зафиксировано 36 фактов переохлаждений и 36 обморожений в указанный период. В этом году было зафиксировано 51 факт переохлаждения и 41 обморожения.

В центре скорой помощи отметили, что в прошлом году таких морозов в это время не было, но показатели остались почти не изменными.

Напомним, по состоянию на 11 января двадцать один человек погиб от переохлаждения в шести областях Украины . Смерти зафиксировано в Ровенской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях.

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