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Близько половини жертв техаської стрілянини були дітьми

Близько половини жертв техаської стрілянини були дітьми

Київ • УНН

 • 10371 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Близько половини жертв, що загинули під час масової стрілянини 5 листопада у техаській церкві, були дітьми. Найменшій виповнився лише рік, передає УНН з посиланням на NBC News.

Двадцять шість людей загинуло під час недільної розправи в Першій баптистській церкві в Сазерленд-Спрінгсі, невеликому містечку, розташованому приблизно за 30 миль за межами Сан-Антоніо. Серед них від 12 до 14 жертв були дітьми, за словами шерифа округу Вілсон Джо Такітта.

Дружина церковного пастора раніше повідомила, що їх 14-річна дочка була серед загиблих.

Інцідент було названо найгіршою масовою стрільбою в історії штату Техас. Окрім загиблих, 20 людей отримали травми, повідомив Фріман Мартін, регіональний директор Техаського департаменту громадської безпеки.

За його словами, наймолодшому потерпілому було лише 18 місяців, а найстаршому - 77 років. Влада раніше повідомляла, що жертви були віком від п'яти до 72 років, але Ф.Мартін пояснив, що це був вік госпіталізованих осіб.

За словами Фрімана, всередині самої церкви загинуло 23 людини, двоє за межами церкви, ще один - у лікарні. З поранених, шість знаходяться у стабільному стані, чотири - в серйозному, а 10 - в критичному стані.

Нагадаємо, у баптистську церкву Сазерленд-Спрінгс в Техасі о 11.30 за місцевим часом увійшов чоловік у військовій екіпіровці і відкрив стрілянину.

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